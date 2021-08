Alle 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 51 in località Cadola nel comune di Ponte nelle Alpi per lo scontro tra due auto, di cui una finita fuoristrada: tre feriti. I pompieri arrivati da Belluno con tre automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto finita in un dirupo con due donne rimaste ferite. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto finita nella scarpata. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

Un altro incidente stradale poco dopo le 17 ha impegnato i vigili del fuoco, intervenuti in via XX settembre a Pieve di Cadore per un piccolo fuoristrada finito nel dirupo boschivo: illeso l’autista. I pompieri arrivati con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno predisposto il recupero dell’auto la cui corsa è stata frenata dagli alberi molti metri sotto il piano stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20 circa.

L’articolo Vigili del fuoco intervenuti per due incidenti stradali proviene da Bellunopress – Dolomiti.