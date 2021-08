Zola: «Serie A indebolita dalle partenze? Sì, ma ci sono ottimi allenatori». Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Cagliari

Gianfranco Zola ha parlato a Il Messaggero della Serie A.

«Serie A indebolita dalla partenza di alcuni giocatori? È vero, però non trascurerei il ruolo degli allenatori, e in Serie A ne sono tornati tanti ottimi. Ci sono tornei di livello tecnico migliore, certo, però mi pare si stia andando verso un calcio in cui l’organizzazione, il lavoro di squadra e dei tecnici è più centrale. L’Italia di Mancini insegna. Ma anche Tuchel: in pochi mesi ha trasformato il Chelsea in una macchina da guerra».

