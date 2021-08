La Presidente dell’Akragas Sonia Giordano, fuori sede per motivi personali, si complimenta con la squadra per la vittoria all’esordio stagionale contro il Casteltermini:

“Sono felicissima per il successo ottenuto oggi pomeriggio in Coppa Italia contro il Casteltermini.

Era importante iniziare col piede giusto e i ragazzi hanno meritato il successo, con una bella e convincente prestazione. Purtroppo non ho visto la partita, ma i dirigenti mi hanno costantemente aggiornato sul risultato e sulla prestazione dell’Akragas.

Sarò ad Agrigento per la prima di campionato. Ringrazio i tifosi e gli ultrà per aver sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. Sono stati encomiabili”.

