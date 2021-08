Un’Atalanta volitiva ma piuttosto inconcludente non riesce a superare il Bologna nel match disputatosi al Gewiss e valevole per la seconda giornata di campionato.

Rispetto alla gara di Torino, la Dea recupera Toloi e soprattutto Freuler che riesce a conferire maggiore compattezza al centrocampo affiancato nel ruolo da Pasalic. I primi 45 minuti si aprono con un’occasionissima per il Bologna che prima Arnautovic e poi Orsolini sciupano malamente. La reazione atalantina è buona, tanto che due rasoiate di Malinovskyi e Ilicic finiscono fuori di un niente.

È la squadra nerazzurra a tenere il pallino del gioco ed il Bologna a difendersi, ma senza onestamente mai rischiare in maniera eclatante, tranne che per un gran sinistro di Gosens che l’estremo difensore bolognese respinge in tuffo.

Nel secondo tempo non cambia la fisionomia della partita, se non per il fatto che i felsinei arretrano ulteriormente il baricentro del gioco, costretti a ciò dalle tambureggianti manovre nerazzurre. La densità creata dagli uomini di Mihajlovic fa si che qualsiasi manovra nerazzurra non riesca a concretizzarsi.

Numerose in tal senso le conclusioni a rete degli avanti atalantini che però o vanno a sbattere sui difensori nerazzurri o finiscono fuori dallo specchio della porta.

Muriel non riesce a pungere e mai come in questa occasione si sente l’assenza di Zapata che avrebbe potuto dare fiato al suo compagno di nazionale creando ulteriore affanno alla difesa avversaria. Mister Gasperini è costretto a sostituirlo con Piccoli, ma dal giovane attaccante di Sorisole non si può certo pretendere un secondo miracolo.

Anche gli ulteriori cambi operati dal mister di Grugliasco non danno gli effetti sperati (Miranchuk e Lammers evanescenti) segno evidente che un paio di innesti nell’organico nerazzurro servirebbero, soprattutto per cercare di mantenere elevato il livello tecnico della squadra quando la stessa soffre.

Più passano i minuti e più mi rendo conto che, come lo scorso anno, la Dea soffra non poco le squadre che si chiudono e che il finale di gara appare quindi scontato.

I nerazzurri ci provano fino alla fine ma senza risultati, uscendo dal campo stremati ma comunque applauditi dai propri tifosi per l’impegno dimostrato.

Sul piano del gioco certamente c’è stato un passo avanti rispetto alla partita contro il Toro, ma non è questa la Dea che conosciamo e soprattutto non è questa la squadra che vuole il Gasp.

Negli attaccanti nerazzurri oggi è mancata a mio avviso la rapidità e la capacità di saltare l’uomo, è mancata quella fantasia che i tifosi nerazzurri hanno sempre ammirato in Ilicic ma che sembra per ora riposta in naftalina.

Non che tutto dipenda dal fantasista sloveno, ma chiaramente da lui ci si aspetta quel quid in più rispetto agli altri.

Qualcuno potrà obiettare che siamo solo alla seconda giornata e che la squadra deve rodare. Certamente è un discorso che può avere una sua logica, ma allora perché le altre squadre segnano a raffica? Serve ancora qualche innesto, nessuno me lo può togliere dalla testa.

In ogni caso non può essere un pareggio casalingo alla seconda giornata a creare allarmi, anche perché tutti ricordano che nello scorso torneo è proprio lontano da Bergamo che la compagine atalantina ha ottenuto i migliori risultati.

Bisogna però stare attenti a perdere per strada troppi punti, perché alla fine della stagione potrebbero pesare non poco.

Intanto attendiamo gli ultimi giorni di mercato sperando in un colpo dell’ultima ora e soprattutto vediamo se la sosta sarà salutare per la Dea che sarà costretta a concedere parecchi uomini alle rispettive nazionali impegnate nelle qualificazioni mondiali.

Al rientro sarà una coriacea Fiorentina ad affrontare i nerazzurri in un match che entrambe le tifoserie attendono con impazienza.