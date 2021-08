Al via stasera con la nuova stagione 2021/2022 in Serie C dei rossoblù, subito un incontro di cartello contro una delle favorite del girone

AVELLINO – Il conto alla rovescia è terminato, domenica 29 agosto alle ore 20.30 il Campobasso Calcio inizierà il suo campionato di Serie C ad Avellino contro una delle big del girone C. Allo stadio Partenio – Lombardi si disputerà dunque la prima giornata per la squadra di Cudini che ha già affrontato quella irpina in un’amichevole pre-campionato conclusa sul 2-2. C’è poi la voglia di cancellare subito la prematura uscita dalla Coppa Italia di Serie C con data dalla sconfitta subita la scorsa settimana a Grosseto. Anche gli avversari sono stati già eliminati dalla Coppa con la sconfitta contro la Ternana ai calci di rigore e dovranno rinunciare a Alio, Dessena e Maniero per squalifica mentre non è stato convocato Capone. Il match sarà diretto dall’arbitro Caldera di Como coadiuvato da Catani di Fermo e Zezza di Ostia Lido; quarto ufficiale Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Sarà possibile restare aggiornati sull’esito dell’incontro seguendo la diretta testuale su Calciomagazine. Di seguito andiamo a vedere le formazioni ufficiali che daranno vita al match.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Formazioni ufficiali di Avellino – Campobasso

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio, L. Silvestri, Sbraga, Tito; Mastalli, Matera, D’Angelo; Carriero, Kanouté; Plescia. A disposizione: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Bove, Mignanelli, Rizzo, De Francesco, Micovschi, Gagliano, Messina. Allenatore: Braglia [UFFICIALI DALLE ORE 19.30]

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Nacci, Giunta, Candellori; Liguori, Parigi, Emmausso. A disposizione: Zamarion, Magri, Sbardella, Pace, Martino, Ciocca, Bontà, Tenkorang, De Biase, Di Francesco, Vitali, Rossetti. Allenatore: Cudini. [UFFICIALI DALLE ORE 19.30]

