Tuttosport propone il punto della situazione dei movimenti di mercato del Cagliari sviluppati in queste ultime ore

Stasera alle 20:45, il Milan ospiterà in un San Siro sold out il Cagliari di Leonardo Semplici, una squadra che attualmente può essere definita un vero e proprio cantiere aperto. Mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato e la società rossoblù deve necessariamente piazzare nuovi colpi per rinforzare il gruppo.

Tuttosport, oggi, si sofferma proprio sulle ultime ore di mercato della società capitanata da Tommaso Giulini. Buone notizie in difesa e in attacco dove, salvo colpi di scena, arriveranno Martin Caceres e Gianluca Scamacca, entrambi alla ricerca di spazio e continuità. Per prendere il posto di Giovanni Simeone, l’attaccante del Sassuolo è in pole ma si continua anche a valutare il profilo di Lapadula del Benevento dopo il no dell’Inter per Satriano.

Per quanto riguarda il fronte delle uscite, Christian Oliva si prepara a salutare nuovamente la Sardegna per trovare una nuova destinazione. Chi potrebbe sostituirlo a centrocampo? Si pensa a Martinez e Neves del Nacional Montevideo ma anche a Viviani, ormai svincolato dal Chievo.

L’articolo Cagliari, il punto sui nuovi movimenti di mercato. Caceres e Scamacca in arrivo, Oliva ai saluti proviene da Cagliari News 24.