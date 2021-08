Caravaggio. Avevano abbandonato per strada un ammasso di rifiuti. La polizia locale di Caravaggio è riuscita ad individuare i due responsabili. È successo nei giorni scorsi e ne rende comunicazione il Sindaco Claudio Bolandrini.

“Continuano settimanalmente gli interventi antidegrado della Polizia locale a tutela dell’ambiente e del decoro della Città: due sono le persone individuate e sanzionate per l’abbandono di rifiuti e il mancato rispetto del Regolamento comunale e del Codice della strada – scrive in una nota il primo cittadino di Caravaggio -. Sempre ai sensi del Codice della strada, che prevede il ripristino dello stato del luogo, è stato ordinato loro anche di pulire e provvedere al corretto conferimento dei rifiuti. Continuate a segnalare al sindaco o al vicesindaco o all’Ufficio Ecologia (tel. 0363356237 – ecologia@comune.caravaggio.bg.it) o alla Polizia Locale (tel. 0363350983 -polizia.locale@comune.caravaggio.bg.it). Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione: andiamo avanti insieme contro la maleducazione e l’inciviltà per una Caravaggio pulita e più bella”.