Farias, un futuro in bilico in maglia rossoblù: ecco la volontà di mister Leonardo Semplici sulle sorti dell’attaccante

Mancano tre giorni alla chiusura del mercato, e il futuro di Diego Farias è tutto tranne che certo: l’attaccante ex Spezia ha ancora un anno di contratto, e le diverse richieste arrivate per lui non hanno convinto a pieno il Cagliari.

La società sarda starebbe valutando allora la permanenza del giocatore brasiliano, con mister Leonardo Semplici che non sarebbe affatto contrario alla sua conferma. Seguiranno aggiornamenti.

