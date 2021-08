Sotto il Monte. Su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana si celebra il prossimo 1° settembre la 16a Giornata per la Custodia del Creato, in comunione con Chiese e Comunità ecclesiali europee delle diverse confessioni cristiane. L’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro da qualche anno, al fine di sviluppare nelle comunità parrocchiali un’attenzione responsabile alle tematiche della Custodia del Creato, suggerisce di dedicare il periodo tra il 1° settembre e il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, quale “Tempo per il Creato”.

Si ritiene possa essere un segno importante, ricordare questo momento dedicato alla custodia e bellezza del Creato, nel momento delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali nel mese di settembre e in particolare domenica 1 settembre. con la convinzione che poi da lì possa scaturire qualche confronto e azione concreta che sappia dare vita e verità alle parole pregate.

Mercoledì 1° settembre 2021 alle 20.45 al Giardino della Pace di Sotto il Monte Giovanni XXIII è in programma la Celebrazione Ecumenica sul tema La transizione ecologica per la cura della vita.