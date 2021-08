Kalimuendo si allontana dal Cagliari: l’attaccante del Psg vuole rimanere in Ligue 1. Ecco il futuro dell’obiettivo rossoblù

Stando a quanto riportato da TMW, si fa sempre più lontana la strada che avrebbe potuto portare Kalimuendo a vestire la maglia del Cagliari: l’attaccante classe 2002, in caso del Psg, vorrebbe rimanere in Ligue 1 per tornare al Lens, dove ha già militato la scorsa stagione.

In questo momento, per sostituire Giovanni Simeone (passato all’Hellas Verona), la società rossoblù potrebbe puntare tutto su Gianluca Scamacca (con la Juventus che si è tirata fuori). L’alternativa si chiama Martin Satriano dell’Inter.

