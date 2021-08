Poco più di un’ora e per la Lazio Women sarà tempo di debutto in Serie A. Rachel Cuschieri, carica l’ambiente biancocelsete sui social

Ormai ci siamo. Oggi inizia l’avventura in Serie A della Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace oggi pomeriggio alle ore 17.30 affronteranno tra le mura amiche la Sampdoria in una sfida già molto importante nella lotta salvezza. A poche ore dal fischio d’inizio, a caricare l’ambiente biancoceleste, ci ha pensato Rachel Cuschieri:

«The time has come . Serie A begins today. Lazio vs Sampdoria live today at 17.30 on Tim vision»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Cuschieri (@rachelcuschieri8)

