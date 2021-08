I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i rossoneri e i rossoblù: pagelle Milan Cagliari

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Cagliari, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

Le pagelle dei rossoblù

RADUNOVIC 5 Esordio amaro per il portiere rossoblù, non ha colpe sui gol ma pesano le quattro palle raccolte dal sacco

CEPPITELLI 5,5 Partita complicata, nel primo tempo è colto di sorpresa dagli assalti del Milan. Cresce nel secondo tempo prima di abbandonare per infortunio

GODIN 6 Incolpevole in tutti i gol del Milan e probabilmente ne sventa altrettanti con interventi decisivi su Giroud.

CARBONI 6,5 Forse il migliore, se così possiamo dire, della serata del Cagliari. Inizia con una chiusura fantastica e non va quasi mai in affanno. Non male per un classe 2001

NANDEZ 4,5 Il giocatore che più è mancato in questa serata: il motorino era senza benzina e Nandez non ha inciso.

MARIN 5 Poco presente nelle fievoli geometrie rossoblù, non prende mai il pallino del gioco e non offre mai grossi spunti ai compagni.

STROOTMAN 5 Commette l’ingenuo fallo da rigore e non è il faro visto contro lo Spezia. Chiuso nella morsa rossonera non trova geometrie e verticalizzazioni

DEIOLA 6 Sufficienza per il bel gol che pareggia momentaneamente i conti, poco presente in fase di costruzione ma buona sostanza in mezzo al campo.

DALBERT 5 Partita opaca del laterale, pochissimo apporto in entrambi le fasi sia offensiva che difensiva

JOAO PEDRO 6 Si accende una volta e offre un pallone d’oro per il gol di Deiola, si sbatte e prova ad accendersi ancora ma la difesa rossonera spegne l’interruttore

PAVOLETTI 5,5 Cerca più volte la via del gol ma anche oggi è molto impreciso, la forma migliore deve ancora arrivare

ZAPPA 6 Entra e svolge il semplice compitino

LYKOGIANNIS 6 Sfiora il gol con la specialità della casa: il calcio di punizione

FARIAS S.V

CETER S.V

PEREIRO S.V

