Bergamo. Con una lettera rivolta alla dottoressa Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, al dottor Luca Michele Terzaghi, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Lombardia, e alla dottoressa Chiara Stella, responsabile del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna – Uff1 Milano, i parlamentari del Partito Democratico Elena Carnevali, Antonio Misiani e Leyla Ciagà chiedono un incontro con l’obiettivo di riprendere con urgenza i lavori e superare la situazione di stallo che da due anni riguarda la facciata e il tetto di Palazzo della Libertà.

“Era infatti luglio del 2019 quando la facciata del palazzo veniva transennata a causa del rischio di distacco di calcinacci, ma a distanza di due anni i lavori di rifacimento sono fermi nonostante le disponibilità di risorse allora stanziate – affermano i tre parlamentari dem -. La crescita di vegetazione spontanea e l’abbandono di reti da cantiere hanno trasformato un edificio storico del Novecento bergamasco in un luogo segnato da degrado e incuria. Di certo non un ottimo biglietto da visita per la città di Bergamo, che nel 2023 sarà Capitale della Cultura insieme con la città di Brescia. Al di là dell’utilizzo che verrà fatto degli spazi interni del Palazzo riteniamo che sia necessario far partire i lavori di ristrutturazione del tetto e della facciata, per i quali ci risulta inoltre che il Provveditorato alle opere pubbliche avesse già diffuso un bando. Il valore storico, artistico e culturale di Palazzo della Libertà – concludono i Parlamentari Pd – non merita di venire offuscato da una condizione di abbandono e rovina. Auspichiamo l’interessamento da parte dell’Agenzia del Demanio (proprietaria dell’edificio) e del Provveditorato alle opere pubbliche. La ripresa e il rilancio dei territori passa anche da opere e interventi come questo”.