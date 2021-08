Pedro ha festeggiato sui social la vittoria della Lazio. Il messaggio del giocatore, dopo un’altra gara più che convincente

Seconda gara da titolare per Pedro, seconda ottima prestazione. L’ex Roma sta conquistando il popolo laziale ed è già ben inserito all’interno dello spogliatoio: come dimostrato più volte in campo, l’esterno è un’ottima risorsa per mister Sarri.

Nonostante non abbia trovato la via del gol, è stato uno dei migliori nel match contro lo Spezia. Su Instagram ha festeggiato il risultato: «Avanti così».

