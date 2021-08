Bergamo. Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di lunedì (30 agosto) in viale Giulio Cesare, proprio di fronte al Gewiss Stadium.

Poco dopo le 18, per cause ancora da chiarire, le due vetture, una Bmw e una Renault Kangoo, si sono scontrate e sono uscite di strada.

Il bilancio è di cinque persone coinvolte, anche se nessuna sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i colleghi della Locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico, oltre ad ambulanza e automedica per soccorrere i feriti e i Vigili del fuoco per il recupero dei mezzi danneggiati.