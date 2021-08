La Juve ha avviato una trattativa con il Psv per Ihattaren. Il giovane olandese potrebbe non restare in bianconero, qualora l’affare andasse a buon fine.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, per il futuro del talento classe 2002 ci sono tre diverse possibilità: Cagliari, Verona o Sampdoria. Tre club che permetterebbero al giocatore di maturare. Sviluppi nelle prossime ore