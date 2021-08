L’operazione Kalimuendo-Cagliari, a 24 ore dalla fine del calciomercato, sembra destinata a subire una battuta d’arresto

A un giorno dalla chiusura del calciomercato, il Cagliari si trova a dover ancora risolvere alcune operazioni last minute lasciate in sospeso.

Secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, la trattativa per portare Kalimuendo in rossoblù sarebbe destinata ad arenarsi complice anche il desiderio del giocatore di tornare al Lens. I due club francesi, tuttavia, non hanno ancora trovato un accordo sulla formula del trasferimento del talento classe 2002 e il Cagliari continua a insistere.

