CAMPOBASSO – In data odierna è stata firmata l’ordinanza sindacale n. 24 che ha come oggetto “Ulteriore proroga limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevante e di vendita generi alimentari e divieti di vendita da asporto a tutela del decoro e della sicurezza urbana”. Si legge nel dettaglio quanto segue:

limitatamente alle zone del territorio cittadino, individuate nel foglio mappale allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale: che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, Yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto ed i circoli privati, siti nell’area urbana, osservino l’orario di chiusura entro e non oltre le ore

2:00, con riapertura a partire dalle ore 4:30;

per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica;

nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno ed i pubblici esercizi devono rispettare il DPCM del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l’irrogazione di specifiche sanzioni;

altresì, su tutto il territorio cittadino:

il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es. bar e ristoranti), dalle ore 02:00 alle ore 7:00;

che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21,30;

il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 02.00 alle ore 07.00;

il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle ore 24:00 alle ore 07:00.

L’articolo Campobasso, proroga limitazione orari vendite bevande e altri divieti proviene da Molise News 24.