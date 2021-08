Eintracht Francoforte, con Kostic sempre più vicino alla Lazio, il club tedesco pensa al sostituto del serbo. In lista Lammers dell’Atalanta

In casa Eintracht Francoforte è scattato il casting per il dopo Kostic, sempre più vicino alla Lazio. Secondo la Bild infatti, l’offerta biancoceleste sarebbe stata accettata e il club tedesco starebbe seguendo due piste in particolare.

Una porta a Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta, l’altra a Carlos Vinicius, che dopo la stagione in prestito al Tottenham ha fatto ritorno al Benfica.

