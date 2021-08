Mohamed Fares si appresta a diventare un giocatore del Genoa, secondo Alfredo Pedullà la trattativa sarebbe ben indirizzata verso la chiusura

Si avvicina un’altra cessione. Dopo quella di Djavan Anderson al Cosenza, la Lazio sarebbe vicina a chiudere la trattativa che porterebbe Fares al Genoa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su suo account Twitter ci sarebbe un accordo tra le due società sulla base di 7 milioni di euro, non c’è ancora nulla di ufficiale ne sono arrivate le firme ma la trattativa starebbe procedendo ben spedita verso la chiusura, ecco le sue parole:

«Fares–Genoa in corso: ci sono gli accordi per 7 milioni, in questa sessione folle conviene sempre aspettare le firme ma siamo indirizzati»

