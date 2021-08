L’Inter ha preso una decisione definitiva su Satriano: il baby destinato a restare alla corte di Inzaghi: le ultime sull’obiettivo Cagliari

L’Inter ha sciolto le riserve sul futuro di Martin Satriano. Salvo sorprese, il giovane attaccante sarà confermato nella rosa di Simone Inzaghi per l’attuale stagione almeno fino a gennaio come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il baby uruguaiano si è messo in evidenza durante tutto il pre-campionato, guadagnandosi la fiducia del tecnico piacentino. L’ormai ex Primavera resterà a Milano come quinta punta, considerando anche le condizioni non ottimali di Sanchez. La dirigenza campione d’Italia non vuole correre rischi e ha deciso così di non cedere in prestito il giocatore. Cagliari e Crotone erano le squadre maggiormente interessate a Satriano e fino a domani resteranno vigili, anche se il futuro della giovane punta sembra ormai deciso.

