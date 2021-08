Per chi è appassionato di misteri, i castelli e le dimore storiche sono il primo obiettivo. Ma i misteri sono racchiusi anche, e forse ancora di più, tra quegli edifici che sembrano aver travalicato i confini del tempo, fermi a un’epoca passata, apparentemente dimenticati. E’ il caso dell’ex Istituto Pediatrico di Col Perer di Arsiè, in provincia di Belluno: un edificio nato come caserma, divenuto poi colonia sanatoria per ragazzini affetti da tubercolosi e infine struttura sanitaria, sempre per bambini. Prima di essere lasciato al proprio destino e abbandonato.

H.M.R. (History and Mistery Research), associazione nata a Piacenza e presente in tutta Italia, sarà a Col Perer sabato 4 e domenica 5 settembre per una ricerca dalla doppia anima. Da una parte raccontare il passato e il presente della struttura, dall’altra sondare l’aspetto più misterioso dell’edificio attraverso strumenti in grado di catturare eventuali anomalie di natura fortiana. Il tutto finalizzato alla produzione di un documentario.

H.M.R mira alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, storico e architettonico attraverso un’accurata opera di ricerca e documentazione. E in questo caso, perché no, la speranza è di convincere qualcuno a recuperare questo vero e proprio tesoro.

“E’ accaduto nella nostra Piacenza, con l’ex preventorio di Bramaiano, un edificio dalla storia simile. Dopo il nostro documentario, qualcuno si è fatto avanti per riqualificare l’edificio, o comunque l’area”. Lo spiega Marcello Chichinato, presidente dell’associazione.

Fondamentale è un altro aspetto: “Molti gruppi di ricerca ed esploratori urbani si introducono in edifici come questo senza alcun permesso. Ma un edificio in stato di abbandono resta comunque una proprietà privata e introdursi senza il benestare dei proprietari rappresenta un reato. H.M.R. non si muove senza il via libera dei responsabili, è fondamentale e giusto lavorare alla luce del sole. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto il permesso da parte del proprietario della struttura, il professor Alessandro Borgherini, libero docente Clinica Pediatrica Università di Padova e presidente della Casa di cura Parco Dei Tigli.

Nella pratica, H.M.R si reca all’interno di un luogo con l’obiettivo di produrre veri e propri documentari. In questo senso risulta estremamente preziosa la collaborazione con il Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza a cui l’associazione è affiliata: “Insieme al Cineclub saremo in grado di creare prodotti di elevata qualità, appetibili per convegni, incontri, conferenze in tutta Italia. In altre parole, promozione”.

Oltre alla storia, come detto, mantiene un ruolo fondamentale la ricerca sui fenomeni più misteriosi. “Solitamente si utilizza il termine ‘paranormale’, ma noi preferiamo parlare di fenomeni difficilmente spiegabili, fenomeni per i quali anche la scienza attualmente fatica a trovare una giustificazione razionale”, continua Chichinato.

“Lo facciamo partendo dalle leggende del territorio, dai racconti dei residenti, dal folklore locale. Ma soprattutto lo facciamo partendo da un’impostazione assolutamente scettica, anche se con mente sempre aperta”.

