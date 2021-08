Infortunio Belotti, il granata sarà out almeno 20 giorni. A rischio la sfida contro la Lazio del 22 settembre

Non arrivano buone notizie sul fronte Andrea Belotti, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio subìto nel corso del match contro la Fiorentina. Secondo Sky Sport, la botta al perone in seguito a uno scontro con Martinez Quarta terrà ai box il capitano del Torino almeno per 20 giorni.

Per il momento è scongiurato l’intervento chirurgico, che inevitabilmente allungherebbe i tempi di recupero del Gallo. A rischio a questo punto, la presenza nel match contro la Lazio del 22 settembre.

