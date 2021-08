Kostic Lazio: trattativa sempre più nel vivo. Secondo Alfredo Pedullà oggi sarà la giornata decisiva: le ultime

Kostic è il nome caldo in casa Lazio, ma nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Ribery. A fare il punto sulla trattativa per l’esterno offensivo in casa Lazio è stato sul suo profilo Twitter Alfredo Pedullà, che ha smentito una trattativa per il francese e confermato che per il serbo sarà oggi la giornata decisiva.

«Ribery Lazio è no. Tra poco riunione decisiva a Francoforte», questo il tweet del noto esperto di mercato.

