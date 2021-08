La Gazzetta dello Sport prende posizione riguardo la prima rete segnata dal Milan contro il Cagliari. «Gol da annullare»

Le proteste di Joao Pedro in seguito al primo gol del Milan siglato da Sandro Tonali vengono appoggiate anche da La Gazzetta dello Sport. Secondo La Rosea, la posizione di Saelemaekers, avrebbe disturbato l’avversario. «Su un calcio piazzato», si legge, «gli attaccanti devono stare almeno a un metro di distanza dalla barriera dei difendenti». Il Var, ovviamente, non può intervenire in questi casi ma, secondo la moviola di Guidi, la rete avrebbe dovuto essere annullata.

