Finalmente ci siamo: Teun Koopmeiners è atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo dovrebbe legare all’Atalanta fino al 2026.

L’affare per il centrocampista olandese si è sbloccato definitivamente tra le giornate di venerdì e sabato: accordo tra Az e i nerazzurri per una cifra che gravita attorno ai 14 milioni, con uno stipendio di circa 1,5 milioni per il giocatore.

Un esborso importante per l’Atalanta, ma inferiore ai 20 milioni che gli olandesi avrebbero voluto ricavare dalla vendita del proprio capitano: il pressing costante di Sartori e, probabilmente, la volontà del ragazzo alla fine hanno fatto la differenza anche nei confronti delle altre offerte (italiane ed estere) che l’Az ha ricevuto in questi mesi.

A conferma di una trattativa di fatto conclusa anche la volontà dell’Az Alkmaar di chiudere in fretta per Joey Veerman, centrocampista dell’Heerenveen con caratteristiche simili al connazionale.

Una volta completato l’iter burocratico e sbrigata la pratica visite mediche, Gasperini avrà a disposizione il centrocampista che attendeva e che per caratteristiche può sostituire sia de Roon che Freuler.

Non da subito, però, visto che Koopmeiners è stato inserito nella lista dei convocati di Van Gaal per le gare di qualificazione mondiale dell’Olanda: si vedrà sui campi di Zingonia dopo la pausa per le Nazionali.

“Ho passato tredici anni con questa maglia – ha commentato Koopmeiners al termine del successo di domenica pomeriggio contro l’Heerenveen -. Adesso però devo partire”.

Domenica è arrivata invece l’ufficialità del passaggio di Arkadiusz Reca allo Spezia: reduce dalla buona stagione con la maglia del Crotone, l’esterno polacco arriva in bianconero alla corte di Thiago Motta in prestito con obbligo di riscatto.