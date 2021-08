Messias Cagliari, Ursino: «2-3 club interessati. Domattina si chiude». Le dichiarazioni del direttore sportivo del Crotone

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato a Sportitalia del futuro di Messias.

l giocatore è stato richiesto da 2-3 società importanti, il Milan non si è fatto più vivo dopo un iniziale interessamento. Non so cosa succederà domani, ma sicuramente qualcosa si farà e una di queste squadre lo prenderà perché è un giocatore importante. Torino? Ho parlato con Vagnati stamattina, loro hanno preso un altro giocatore, ma secondo me sono ancora intrigati da questa prospettiva, ho questa sensazione. Speriamo che già domani mattina si chiuda con uno dei club. Sette milioni? Ci aggiriamo attorno a quella cifra. Chi lo prenderà farà un salto di qualità enorme»

