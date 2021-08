Da mercoledì primo settembre entrerà in vigore l’obbiglo di Green Pass anche per viaggiare sui treni e sale l’attenzione per le proteste dei No Green Pass. Nei gruppi dei ribelli al certificat gira infatti l’appuntamento per la giornata di domani per bloccare i treni nelle principali satzini italiane, Porta Nuova a Torino compresa. I sit-in … Leggi tutto L’articolo No…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it