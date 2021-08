Sono state presentate al Comune le prime richieste di risarcimento dei danni causati dagli incendi delle scorse settimane. Tutta la documentazione verrà inviata alla Regione Calabria. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo invitando i cittadini che non l’hanno ancora fatto a depositare, nel più breve tempo possibile, le proprie istanze corredate da fotografie e, possibilmente, da una stima tecnica dell’entità dei danni.

Le domande possono essere inviate tramite mail al sindaco, all’indirizzo sindaco@comune.catanzaro.it, o consegnate direttamente all’ufficio di Gabinetto, in via Iannoni, da lunedì a venerdì durante l’abituale orario di apertura. Sarà lo stesso sindaco Abramo a inoltrare le richieste alla Regione e a seguire l’iter procedurale non appena verrà attivato.