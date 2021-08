L’agente di Rugani, Daniele Torchia ha fatto chiarezza sul futuro del difensore della Juventus, ecco le sue parole

Daniele Rugani, reduce da una stagione in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari, è tornato alla Juventus. La decisione del club è stata quella di tenerlo in bianconero, non prendendo in considerazione eventuali offerte. La conferma è arrivata dall’agente del difensore, Daniele Torchia, che ai microfoni di calciomercato.it si è così espresso:

SULLA JUVENTUS – «Il futuro di Daniele è andato come da programma. L’idea del club è sempre stata una e la sta portando avanti, trovandoci concordi ovviamente anche con il calciatore. Cercherà di rendersi utile durante la stagione e di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri. Tutte le soddisfazioni personali, poi vanno di pari passo con quelle della squadra»

SULL’INTERESSE DI ALTRI CLUB – «C’erano delle occasioni di mercato. Daniele ha estimatori in Italia e all’estero, ma la volontà della Juve di tenerlo era chiara. Ha la stima di Allegri che lo conosce bene, però la fiducia va meritata quotidianamente sul campo e confermata giorno dopo giorno».

