In occasione della partita di calcio Potenza – Bari, in programma allo stadio ‘A. Viviani’ alle ore 21 di lunedì 30 agosto 2021, alcuni impianti delle scale mobili del capoluogo rimarranno aperti fino a mezzanotte. A renderlo noto, in un comunicato stampa è l’amministrazione comunale.

La decisione è arrivata nella mattinata di oggi a seguito dell’accordo tra ditta Trotta, che gestisce gli impianti, e l’Amministrazione comunale. “Per agevolare quanti assisteranno alla manifestazione sportiva l’impianto di scale mobili ‘Prima’ (viale Marconi – piazza Vittorio Emanuele II) e gli ascensori (piazza Vittorio Emanuele II – via del Popolo) rimarranno aperti fino alle ore 24.

Tutto l’impianto meccanizzato normalmente è aperto fino alle 21.