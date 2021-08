Colpo di scena nel calciomercato del Cagliari. Il Sassuolo non apre a prestiti o cessioni

Improvviso colpo di scena e dietrofront del Sassuolo che, come riferisce Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, ha deciso di non aprire a prestiti o cessioni. I neroverdi verso la conferma di Gianluca Scamacca. Il Cagliari vede sfumare così il suo grande obiettivo di mercato per l’attacco.

Qual è il motivo? Secondo Alfredo Pedullà, altro esperto di calciomercato «perché Dionisi vorrebbe tenere il giocatore, pur in presenza di Caputo e Raspadori. Per ora Dionisi blocca tutto».

