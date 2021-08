Che tempo fa? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteorologico Lombardo.

Analisi sinottica

L’alta pressione delle Azzorre, che domina il tempo delle Isole Britanniche, resta protesa verso la Scandinavia e La Russia. Ciò continuerà a favorire la discesa di aria fresca verso le Alpi e l’Italia almeno fino a martedì: alimentando una relativa instabilità soprattutto sui rilievi della Lombardia Est. Da mercoledì fase più stabile con valori termici sempre estivi.

Lunedì 30 agosto 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su pianura ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso o nuvoloso con moderati addensamenti, mentre su pedemontana, fascia prealpina e Valtellina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei addensamenti nel corso della notte: rari rovesci su Val Seriana e Val di Scalve.

Dal meriggio su bassa Padana e fascia pedemontana quasi sereno e solo annuvolamenti di poco conto, mentre su Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina in parte nuvoloso con moderata attività cumuliforme: rovesci o brevi temporali su Val San Giacomo, alta Valtellina, Valli Orobiche, Valli Bresciane ed Appennino Pavese/Piacentino.

Temperature: valori minimi in lieve diminuzione e compresi tra 12-15°C, fino a 16-17°C nei grandi centri urbani;

valori massimi in lieve aumento e compresi tra 25-28°C.

Venti: al piano brezze per lo più deboli: notturne da NE e diurne da SSW.

A 1500m venti deboli o a tratti moderati dapprima da WSW, mentre a sera da NW con raffiche fino a 30Km/h.

A 3000m venti moderati dal settore NW con raffiche fino a 40-45Km/h.

Martedì 31 agosto 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia poco nuvoloso con modesta attività cumilforme più accentuata dal tardo mattino: in generale asciutto.

Dal meriggio in pianura e sulla fascia pedemontana quasi sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti cumuliformi, mentre su Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina in parte nuvoloso con maggior presenza di cumuli: rovesci sparsi in particolare su Appennino Pavese, alto Lario, Valli Orobiche, Valli Bresciane, e Garda con locale sconfinamento serale anche sul Mantovano.

Temperature: valori minimi quasi stazionari e compresi tra 13-16°C, fino a 17-18°C nei grandi centri urbani;

valori massimi stazionari e compresi tra 25-28°C.

Venti: al piano brezze per lo più deboli: notturne da NE e diurne dal settore SUD.

A 1500m venti per lo più deboli con predominante da NW e raffiche fino a 25-30Km/h.

A 3000m per lo più deboli da NNW con raffiche fino a 25-30Km/h.

Mercoledì 1 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su fascia padana ed Oltrepò Pavese quasi sereno e solo nubi di poco conto, mentre su Prealpi e Valtellina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con modesta attività cumuliforme: in generale asciutto.

Dal meriggio su pianura lombarda ed Oltrepò Pavese quasi sereno e solo nubi di poco conto, mentre su Prealpi e Valtellina poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme: sempre asciutto.

Temperature: valori minimi stazionari e compresi tra 13-16°C, fino a 17-18°C nei grandi centri urbani;

valori massimi quasi stazionari e compresi tra 26-29°C.

Venti: al piano brezze per lo più deboli: di notte ed a sera da NNE, diurne dal settore SE.

A 1500m venti per lo più deboli di notte da NE, mentre di giorno da WSW con raffiche fino a 20-25Km/h.

A 3000m venti per lo più deboli dal settore NW con raffiche fino a 20-25Km/h.