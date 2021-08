L'Hellas Verona FC ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alan Empereur, 27enne difensore mancino brasiliano che lascia il Club di via Olanda, con il quale – fra Serie A, B e Coppa Italia – ha collezionato complessivamente 41 presenze (con 2 reti e altrettanti assist-gol) in poco più di due stagioni (agosto 2018 – novembre 2020) in maglia gialloblù.

