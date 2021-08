Il Monza di mistertrova la prima vittoria in campionato e lo fa vincendo un derby equilibrato contro una forte Cremonese . La partita è stata decisa dalla rete di Gytkjaer al 65', capace di concretizzare il bell'assist di Pedro Pereira.Nel primo tempo i grigiorossi giocano meglio e mettono in difficoltà la difesa brianzola con le iniziative di Baez e Buonaiuto; inoltre, viene annullata una rete a Ciofani. Nella seconda metà del primo tempo il Monza alza il proprio baricentro affidandosi alle idee di Mota Carvalho, Vignato e Colpani. Nella ripresa Gytkjaer rileva il giovane Vignato e l'attaccante "vichingo" decide il match. Il Monza supera una propositiva Cremonese e sono tre punti pesanti in ottica campionato.20' st C. Gytkjær (M)M. Di Gregorio, G. Donati, L. Caldirola, G. Paletta, P. Pereira, A. Colpani (↓), M. Scozzarella (↓), M. Brescianini, Z. Carlos Augusto, S. Vignato (↓), D. Mota Carvalho (↓)D. Sommariva, S. Rubbi, V. Antov, A. Barillà (↑), D. Bettella, P. Ciurria, M. D'Alessandro (↑), C. Gytkjær (↑), J. Machin (↑), L. Pirola, A. SiatounisStroppa GiovanniM. Carnesecchi, L. Sernicola, A. Fiordaliso (↓), L. Ravanelli, E. Valeri, L. Valzania, M. Castagnetti, J. Baez Stàbile, C. Buonaiuto (↓), L. Zanimacchia (↓), D. Ciofani (↓)M. Sarr, D. Ciezkowski, P. Bartolomei (↑), R. Collodel, A. Crescenzi, C. Dalle Mura, F. Deli (↑), S. Di Carmine (↑), F. Nardi (↑), L. Strizzolo (↑), E. Terranova, M. ZunnoPecchia FabioL. Caldirola (M), A. Colpani (M), D. Mota Carvalho (M), L. Valzania (C), M. Castagnetti (C)