Inizierà dalla Turchia il cammino dell’Italfutsal nella seconda edizione del Campionato Europeo Under 19 UEFA. Il sorteggio di Nyon ha definito i due turni di qualificazione della competizione, che si concluderà con la fase finale di Jaén, in programma dal 3 al 10 settembre 2022. Gli Azzurrini entreranno in scena a marzo del prossimo anno nel turno principale: oltre ai padroni di casa turchi, il Gruppo 1 include l’Olanda e la formazione che si imporrà nel Gruppo B del turno preliminare, vale a dire una tra Gibilterra, Montenegro e Macedonia del Nord. Le sette vincenti degli altrettanti raggruppamenti previsti nel turno principale raggiungeranno la Spagna, qualificata di diritto alla fase finale e vincitrice dell’edizione inaugurale a settembre 2019 a Riga.

Turno preliminare (in grassetto le squadre ospitanti)

Gruppo A: Andorra, San Marino, Estonia, Galles

Gruppo B: Macedonia del Nord, Montenegro, Gibilterra

Turno principale (in grassetto le squadre ospitanti)

Gruppo 1: Olanda, Turchia, Italia, Vincente Gruppo B turno preliminare

Gruppo 2: Portogallo, Repubblica Ceca, Cipro, Grecia

Gruppo 3: Slovenia, Francia, Ungheria, Serbia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Kazakistan

Gruppo 5: Russia, Slovacchia, Romania, Georgia

Gruppo 6: Ucraina, Belgio, Moldavia, Vincente Gruppo A turno preliminare

Gruppo 7: Croazia, Bielorussia, Lettonia, Azerbaijan

Calendario competizione

Sorteggio qualificazioni: 30 agosto 2021, Nyon

Turno preliminare (se necessario): 2–7 novembre 2021

Turno principale: 15–20 marzo 2022

Fase finale (date provvisorie): 3–10 settembre 2022

Source