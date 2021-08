Ci sono migliaia di persone. E poi c’è il silenzio. Molto silenzio. Interrotto ogni tanto da qualche lamento, singhiozzo, urla. La gente soffre e non si dà pace per la morte assurda di Simona Cavallaro, ragazza di 20 anni uccisa qualche giorno fa a Satriano da un branco di cani. Amici, parenti e soprattutto familiari si trovano in questo momento nel piazzale adiacente l’oratorio di Soverato per l’ultimo saluto ad una ragazza semplice che con la sua morte ha sconvolto i giorni di un fine estate di tutti noi.

