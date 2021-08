Per la prima serata in tv, lunedì 30 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposto il film “Una storia senza nome”.

Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive appartata con una madre eccentrica e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro. Un giorno, Valeria riceve un insolito regalo da uno sconosciuto: la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, racconta infatti il misterioso furto – realmente avvenuto a Palermo nel 1969 – di un celebre quadro di Caravaggio: La Natività.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il pastore e i pirati” e “Un passato scomodo”.

Nel primo, la squadra si occupa di una nave cargo assaltata dai pirati mentre Quinn viene inviata ad aiutare Noelani che ha dei – sospetti in merito alla morte di suo zio, il pastore Akumu. Sospetti più che mai confermati…

Nel secondo, mentre la squadra si occupa dell’omicidio di Daniel Kekaula, Quinn chiede aiuto ad Adam per cercare il suo ex marito che, schiavo del gioco d’azzardo, ha lasciato da sola la figlia minorenne per tre giorni…

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la nuova edizione di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “La campionessa”; su Italia1 alle 21.20 “Godzilla”; su La7 alle 21.15 “The Queen – La regina”; su Rai4 alle 21.20 “Outcast L’ultimo templare”; su La5 alle 21.05 “Marie is on fire – Bugie”; su Iris alle 21.30 “Alibi.com”; e su Italia2 alle 21.10 “Yado”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole. L’altro ‘900 – La tela di Penelope: la scrittura delle donne”. Si può parlare di scrittura di genere? Esiste una scrittura delle donne? È l’interrogativo al quale la puntata cerca di rispondere attraverso le voci più interessanti del Novecento, con il contributo di Dacia Maraini. La parola ritrovata, coraggiosa e disubbidiente, in un viaggio tra le pagine delle nostre scrittrici.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Raffaella Carrà show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai