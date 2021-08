Vertova. Un ragazzino di 11 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito a una brutta caduta in bicicletta.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire: l’episodio è accaduto intorno alle 15.15 in via don Bartolomeo Ferrari.

Sul posto è arrivata un ‘ambulanza e l’elisoccorso: dopo le prime cure l’undicenne è stato trasporto all’ospedale cittadina in codice rosso.