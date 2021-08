Un raro esemplare di olivo dai frutti bianchi, sarà trapiantato presso il santuario di Picciano, alle porte di Matera, in occasione della Giornata Nazionale del Creato. A darne notizia è stata l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, che ha spiegato come l’iniziativa si inserisca tra quelle promosse, anche a livello europeo, tra il 1 settembre ed il 4 ottobre, giorno di San Francesco, denominate “Tempo del creato” e dedicate proprio al santo d’Assisi. Domani 1 settembre ricorre, infatti, la 16esima edizione della giornata nazionale per la custodia del Creato. “Una celebrazione indetta dalla CEI per… Source