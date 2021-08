Bergamo. In programma dalla prossima settimana “Dall’emergenza alla normalità, 8 passi per un nuovo equilibrio”, il ciclo di incontri aiuta ad acquisire gli strumenti adeguati a creare un nuovo benessere personale e professionale richiesto dall’importante cambiamento dettato dalla pandemia, che tuttora condiziona le nostre giornate con “nuove regole del gioco” a livello economico, sociale e relazionale, sollecitando elevate capacità di adattamento.

Otto webinar che attraverso teoria e pratica permettono di individuare, partendo dal riconoscimento delle risorse individuali a disposizione, gli strumenti e le strategie più funzionali per adeguarsi o ri-adattarsi ai cambiamenti in atto.

Il percorso formativo è organizzato da Bergamo Sviluppo su proposta del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di commercio di Bergamo.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 18.30 in streaming su Zoom. La partecipazione ai webinar è gratuita previa iscrizione ad ogni incontro sul sito di Bergamo Sviluppo.

Questo il calendario:

8 settembre – “Il sistema adattivo: le risorse a disposizione del sistema corpo-mente e perché è essenziale attivarle”

14 settembre – “Ritrovare il proprio perché per affrontare l’incertezza degli scenari attuali”

16 settembre – “Come utilizzare l’intelligenza emotiva e l’intelligenza adattiva per trarre vantaggi dai cambiamenti”

20 settembre – “La multipotenzialità come “super skill” per adattarsi”

23 settembre – “Tempo di lavoro, tempo di vita: organizzazione in pratica e raccolta dei pensieri, per una pianificazione reale”

27 settembre – “Come navigare nell’onlife tra conversazioni virtuali e in compresenza”

30 settembre – “Agile mindset: cambiare forma mentis per ottenere successo”

4 ottobre – “Mindset e stereotipi per una nuova consapevolezza e qualità delle relazioni”