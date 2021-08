Il “gong” è previsto alle 20 di martedì 31 agosto, ma fino a quel punto può ancora succedere di tutto.

Sono come al solito frenetiche le ultime ore di calciomercato, con le società che provano a definire gli ultimi accordi in tempo per poi procedere al deposito dei contratti in Lega.

Anche l’Atalanta, dopo l’arrivo finalmente ufficiale di Teun Koopmeiners, è attiva: i nomi in orbita nerazzurra sono i soliti, ma non si escludono sorprese.

Qui, in diretta, tutte le notizie in entrata e uscita.

11.35 – Ufficiale il passaggio di Enrico Delprato al Parma: il classe ’99, figlio d’arte, arriva in gialloblu in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei nerazzurri.

10.15 – Il capitano della Primavera Alessandro Cortinovis è un nuovo giocatore della Reggina: centrocampista offensivo, 20 anni, si trasferisce in Calabria con la formula del prestito.