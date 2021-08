Mancano poche ore alle 23 di martedì 31 agosto, quando si chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Le società di Serie A stanno perfezionando le ultime operazioni per mettere a disposizione dei tecnici le migliori rose possibili. Anche l’Atalanta sta lavorando in entrata e in uscita per accontentare Gian Piero Gasperini, anche se la parte più consistente del lavoro è stata fatta e il gruppo è quasi completo.

La squadra mercato della Dea composta dal duo Sartori-Luca Percassi si sta muovendo su diversi fronti senza perdere di vista le possibili occasioni che si verranno a creare durante l’ultimo giorno di trattative. Lunedì 30 agosto, in serata, è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Teun Koopmeiners, centrocampista classe ’98 dell’Az Alkmaar, che ha firmato un contratto quinquennale fino al 2026. Agli olandesi andranno 14 milioni più una percentuale in caso di futura rivendita e il calciatore guadagnerà 1,5 milioni di euro annui.

Il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qui, infatti si continuano a seguire diversi esterni d’attacco (Boga è in cima alla lista, anche se le parti sembrano lontane) e le punte (da segnalare un interessamento per Petagna). Qualora sia Lammers che Piccoli salutassero Zingonia, bisognerebbe cercare un’alternativa last minute per completare il pacchetto avanzato con Zapata e Muriel.

In uscita destinazione Eintracht Francoforte c’è l’olandese Lammers. I tedeschi hanno vinto la concorrenza di diverse società tra cui il Genoa e l’Hellas Verona e il centravanti si trasferirà in Germania in prestito con diritto di riscatto.

Discorso diverso quello relativo a Piccoli, il gioiellino cresciuto nel vivaio atalantino potrebbe restare alla corte di Gasperini perchè molto apprezzato dal tecnico. La volontà del ragazzo è di giocare il più possibile per fare esperienza nella massima serie però a Bergamo si dovrà accontentare di qualche scampolo di partita. Se il 20enne di Sorisole spingerà per la cessione andrà sicuramente sostituito con un profilo all’altezza.

Salvo clamorose novità saluterà l’Atalanta anche il classe ’99 Delprato che si accaserà al Parma per continuare il percorso di crescita in cadetteria.