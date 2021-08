Calciomercato Cagliari – Martin Caceres è ufficialmente sbarcato in Sardegna: il primo scatto ad Asseminello

Martin Caceres è sbarcato in Sardegna. L’ex Fiorentina è arrivato al porto di Cagliari in nave da Civitavecchia e in questo momento si trova ad Asseminello.

Si aggiunge dunque un altro tassello importante alla rosa a poche ore dalla fine del calciomercato. Tra poche ore arriverà l’ufficialità da parte del club rossoblù.

