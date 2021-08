Ihattaren Cagliari: definito il futuro del classe 2002. Le novità legate al trequartista proveniente dal Psv Eindhoven

La Juventus ha messo gli occhi su Mohamed Ihattaren, trequartista classe 2002 proveniente dal Psv Eindhoven. Il talento olandese non resterà, però, a Torino: pronto per lui un prestito in Serie A, per farsi le ossa in un campionato nuovo per lui.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, a spuntarla dovrebbe essere la Sampdoria, che accoglierebbe fino al termine della stagione il calciatore assistito da Mino Raiola. Nelle ultime ore erano emerse anche le ipotesi Cagliari e Parma.

