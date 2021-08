In queste ultime ore di calciomercato il Pisa potrebbe piazzare il colpo con l’attaccante del Cagliari Damir Ceter

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante del Cagliari Damir Ceter sarebbe sempre più vicino al Pisa che cerca di fare l’ultimo colpo di mercato.

I rossoblù, in questo momento, stanno attendendo buone novelle per lo scambio Farias-Nzola che porterebbe il club a dare il via libera all’attaccante colombiano.

