Calciomercato Cagliari: no Inter per Satriano, resta Salcedo. Valutazioni in corso per l’attaccante classe 2001

Come racconta l’Unione Sarda nelle ultime ore di mercato il Cagliari avrebbe incassato il definitivo no dall’Inter per Satriano, inseguito da diverse settimane.

I nerazzurri hanno però aperto a trattative per il giovanissimo classe 2001 Salcedo che potrebbe diventare la soluzione paracadute per il club di Giulini.

