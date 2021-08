L’ultimo giorno di calciomercato la Lazio dovrà provare a piazzare anche i tanti esuberi ancora presenti nella rosa biancoceleste

Non solo mercato in entrata. In queste ultime ore di trattative la Lazio dovrà anche cercare di sfoltire la rosa. Tanti infatti gli esuberi ancora presenti in quel di Formello. Dato ormai per fatto l’affare Caicedo, che già domenica era al Ferraris, il Genoa dovrebbe provare a chiudere anche per Fares con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 6/7 milioni.

Ufficiali anche i trasferimenti di Kiyine al Venezia e Djavan Anderson al Cosenza. Casasola va al Frosinone, mentre Maistro è a un passo dall’Ascoli. Le maggiori difficoltà però, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbero per Lukaku, Durmisi, Jony e Vavro. Sono infatti loro quattro quelli con l’ingaggi più pesanti e quindi i più difficili da piazzare. Le ultime ore dunque saranno a dir poco frenetiche.

