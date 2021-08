Calciomercato Lazio, Kamenovic è un rebus da risolvere: il giocatore non è stato tesserato. Che il suo futuro sia all’estero?

Chiusa la parentesi estiva di mercato, alla Lazio rimane da risolvere la grana Kamenovic. Il serbo – bloccato già a gennaio – è arrivato alla corte di Sarri con un bagaglio di aspettative ed ambizioni, ma ben presto disfatto. Acquistato in inverno dal Cukaricki, il difensore avrebbe dovuto vestire i panni di vice Radu, ma l’addio di Inzaghi ha cambiato anche il suo destino: il nuovo tecnico, infatti, lo ha ritenuto inadatto nel ruolo di terzino e non ancora pronto come centrale.

Il futuro del ragazzo, poi, si è intrecciato con quello di Kostic: due extracomunitari per un solo slot. Kamenovic – seppur sicuro che avrebbe giocato con la Lazio – non è stato ufficializzato per lasciar spazio all’esterno dell’Eintracht, una trattativa che però non è andata a buon fine e che ha portato a Roma Mattia Zaccagni.

Adesso Kamenovic è un rebus. Nonostante la chiusura ufficiale del mercato, il giocatore risulta ancora non tesserato e il posto da extracomunitario libero: che il suo posto sia altrove? In molti paesi, infatti, le sessioni sono ancora aperte: dall’Ucraina alla Turchia, passando per la Serbia… Il futuro del classe 2000 è ancora tutto da scoprire.

