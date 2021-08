Francesca Dorato, attualmente consigliere comunale e Presidente della Commissione consiliare Bilancio, già vicensindaco nello scorso quinquennio 2015-2020 del Comune di Castrovillari, è la candidata proposta dalla segreteria del circolo locale del Partito Democratico, alla carica di consigliere alle prossime Elezioni Regionali, in programma il 3 e 4 ottobre. Ora si attende la decisione della Federazione regionale per l’approvazione della candidatura a sostegno del PD e della candidata a presidente della Regione Calabria, Amalia Bruni, e in rappresentanza dell’intera area nord della Calabria.

A renderlo noto è il segretario del circolo di Castrovillari, Giovanni Fazio. “Francesca, persona seria, competente e leale – ha dichiarato – rappresenta un’opportunità per tutto il popolo di centrosinistra di questo nostro territorio e per la provincia intera e, quindi, il nostro Partito le ha chiesto di mettersi disposizione in questa difficile tornata elettorale”.

Federica Grisolia